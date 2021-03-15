أمير قطر يوجه دعوة لرئيس مجلس السيادة السوداني لزيارة الدوحة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه الشيخ تميم بن حمد أمير قطر دعوة رسمية إلى عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لزيارة الدوحة.

وبحسب وكالة الانباء السودانية “سونا” فقد تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمنت دعوة رسمية  لزيارة الدوحة.

وقد صرح عبد الرحمن بن علي الكبيسي السفير القطري بالخرطوم، عقب تسليمه الرسالة لرئيس مجلس السيادة، أن الرسالة اشتملت على دعوة من أمير قطر إلى رئيس مجلس السيادة السوداني من أجل زيارة الدوحة، دعما للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير القطري إن لقاءه مع البرهان تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

يشار إلى أن وفدا رسميا سودانيا بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” كان قد زار الدوحة أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأثناء الزيارة التقى “حميدتي” بأمير قطر، واستعرضا العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت زيارة حميدتي هي أول زيارة لوفد رفيع المستوى منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، كما أنها جاءت عقب إعلان المصالحة الخليجية، مطلع العام الحالي.

جدير بالذكر أن الشيخ تميم بن حمد امير قطر قد أجرى اتصالا هاتفيا بعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في منتصف أبريل 2019، بعد توليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.

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