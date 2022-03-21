أمير قطر يستقبل وزير الطاقة الأردني

المستقلة /- استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزراء الكهرباء والطاقة من الدول العربية المشاركين في المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء المنعقد حاليا بالدوحة، وذلك في مكتبه بالديوان الأميري .

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر استقبل وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إلى جانب وزراء الطاقة والكهرباء في كل من السعودية والكويت والسودان ومصر ولبنان وفلسطين واليمن وجيبوتي.

وفي بداية اللقاء، رحب أمير قطر، بالوزراء العرب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مؤتمرهم بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الطاقة والكهرباء.

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