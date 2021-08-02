أمجد عطوان يقترب من الدوري القطري

المستقلة/- وصلت المفاوضات بين الخور القطري واللاعب الدولي أمجد عطوان نجم الشرطة، إلى مراحل متقدمة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات صحفية “حصل أمجد عطوان على بعض العروض الاحترافية من أندية عربية ومحلية”.

وأضاف “أمجد عطوان بات قريبًا للانتقال إلى الدوري القطري، من بوابة الخور”.

وأوضح أن المفاوضات بدأت منذ أيام، وهناك اتفاق أولي بين الطرفين.

ونوه أن اللاعب أبدى رغبته في خوض التجربة الاحترافية الثانية له، بعد أن مثل الكويت في الموسم قبل الماضي.

يشار إلى أن أمجد عطوان، مثل الشرطة في الموسم المنصرم، وقدم مستويات طيبة، ليتم اختياره أفضل لاعب في الدوري العراقي الممتاز.