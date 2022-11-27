ألمانيا تتعادل مع إسبانيا في الجولة الثانية من مونديال قطر 2022

ألمانيا تتعادل مع إسبانيا في الجولة الثانية من مونديال قطر 2022

المستقلة/-تعادل منتخبا إسبانيا ضد ألمانيا إيجابياً بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب “استاد البيت” ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

افتتح منتخب إسبانيا أهداف المباراة عن طريق النجم ألفارو موراتا في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، بينما أحرز هدف التعادل اللاعب نيكولاس فيلكروج لصالح ألمانيا في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة تصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل وتسجيل 8 أهداف وتلقي هدف وحيد.

بينما تواجد منتخب ألمانيا في مذيلة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل وخسارة وتسجيل هدفين وتلقي 3.

فيما يتواجد في المركز الثاني منتخب اليابان برصيد 3 نقاط جمعها من فوز أمام الماكينات في الجولة الأولى والخسارة أمام كوستاريكا وتسجيل هدفين وتلقي مثلهما.

بينما جاء في المركز الثالث منتخب كوستاريكا نفس النقاط الثلاث من فوز وخسارة وتسجيل هدف وتلقي 7.

افتتح المنتخب الإسباني مشواره فى بطولة كأس العالم 2022 بسباعية مرعبة داخل شباك كوستاريكا ليعطي إنذاراً شديد اللهجة لجميع المنافسين فى المونديال.

فيما بدأ منتخب ألمانيا مشواره في مونديال قطر بخسارة 1-2 ضد اليابان، ليصعب من موقفه في المجموعة الخامسة من الجولة الأولي.

ويتطلع منتخب إسبانيا، بقيادة مدربه لويس إنريكي، لتحقيق الانتصار على ألمانيا من أجل حسم التأهل نسبيًا إلي دور الـ 16 من مونديال قطر 2022.

فيما تسعى الماكينات الألمانية لتعويض الخسارة المفاجئة أمام اليابان، للحفاظ على أمل التأهل لثمن نهائي المونديال رغم صعوبة المباراة أمام الماتدور الإسباني.

إسبانيا ضد ألمانيا

ويتسلح منتخب إسبانيا بعدد كبير من المواهب الشابة، على رأسها بيدري جونزاليس وجافي وفيران توريس وماركو أسينسيو.

فيما يعتمد هانز فليك، مدرب منتخب ألمانيا، على مزيج من الخبرة بوجود الحارس المخضرم مانويل نوير وتوماس مولر وجوندوجان ونيكلاس زوله، والمواهب الشابة التي تتمثل في جمال موسيالا وكاي هافيرتز وكيميتش.

يحتل منتخب إسبانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب اليابان خلفًا له بفارق الأهداف، ثم منتخب ألمانيا وكوستاريكا في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

” أوناي سيمون ؛ كارفاخال ، رودري ، لابورت ، جوردي ألبا ؛ بوسكيتس ، جافي ، بدري ؛ ماركو أسينسيو ، فيران توريس وداني أولمو”.

بينما جاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:

“مانويل نوير، أنطونيو روديجر، ديفيد رام، ثيلو كيلهير، جوشوا كيميتش، ليون جوريتزكا، سيرجي جنابري، توماس مولر، جمال موسيالا، نيكولاس ساؤول، الكاي جوندوجان”.