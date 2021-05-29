ألابا يكشف كواليس انتقاله إلى ريال مدريد

المستقلة/- أكد النمساوي ديفيد ألابا المدافع الجديد لريال مدريد الإسباني، أنه لم يفكر في الانتقال لأي فريق أخر عقب انتهاء رحلته مع بايرن ميونخ.

وأعلن ريال مدريد بالأمس التعاقد مع ألابا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم المنقضي.

وقال ديفيد ألابا: “في ريال مدريد هناك العديد من اللاعبين العظماء وحقّقوا الكثير من الألقاب في ريال مدريد، أريد أن أكون مع هؤلاء اللاعبين وأود مواصلة كتابة التاريخ رفقة ريال مدريد”.

وأضاف: “لم أفكر في أندية اخرى، ريال مدريد كان المرشح الأوّل في قائمتي، هم كبايرن ميونخ، من أكبر الأندية في العالم ويمتلكون تاريخ مميّز”.

وأوضح: “العقلية هنا في ريال مدريد بأن الهدف دائما الفوز في جميع المباريات والبطولات وأريد ان اساهم في تحقيق هذا الأمر”.

وأتم المدافع النمساوي: “لقد لعبت 13 عاما رفقة بايرن ميونخ، وعشت هناك لحظات رائعة لا تنسى مع العديد من الألقاب، التّحدي القادم هو الفوز بالألقاب رفقة ريال مدريد”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

تعرف على تشكيل منتخب العراق أمام النيبال

رياضية

ألابا يكشف كواليس انتقاله إلى ريال مدريد

رياضية

كونتي يدعم شائعات رحيل حكيمي عن إنتر ميلان

رياضية

مدرب ألمانيا يصدم ريال مدريد وبرشلونة

رياضية

تطورات جديدة في مفاوضات ميسي مع برشلونة

رياضية

انتخاب إدارة جديدة لنادي نفط الوسط

رياضية

لاعب عراقي يقترب من الدوري الإسباني

رياضية

لاعب عراقي يقترب من الدوري الإسباني

اخر الاخبار

وفاة الفنان اللبناني حسام الصباح بعد تعرضه لحادث سير

اخر الاخبار

الجزائر.. إعادة فتح معبر الدبداب مع ليبيا وتدشين خط بحري بين البلدين

اخر الاخبار

مهم لأولياء الأمور .. تحدي على تيك توك يهدد حياة أطفالك

اخر الاخبار

باحثة أردنية تحصل على جائزة إلينوي العالمية للإبداع

اخر الاخبار

محمد هنيدي يجبر فنان صاعد على الإعتذار.. والاخر يرد

اخر الاخبار

آخر تطورات قضية الداعية وسيم يوسف .. وما قصة الفيديو الأخير

اخبار مصر

الحكومة المصرية ترد على زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة

اخر الاخبار

استعداد لمواجهة أسوأ موجة جفاف منذ 90 سنة

اخر الاخبار

داء الفطر الأسود وعلاقته بكورونا