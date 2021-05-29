ألابا يكشف كواليس انتقاله إلى ريال مدريد

المستقلة/- أكد النمساوي ديفيد ألابا المدافع الجديد لريال مدريد الإسباني، أنه لم يفكر في الانتقال لأي فريق أخر عقب انتهاء رحلته مع بايرن ميونخ.

وأعلن ريال مدريد بالأمس التعاقد مع ألابا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم المنقضي.

وقال ديفيد ألابا: “في ريال مدريد هناك العديد من اللاعبين العظماء وحقّقوا الكثير من الألقاب في ريال مدريد، أريد أن أكون مع هؤلاء اللاعبين وأود مواصلة كتابة التاريخ رفقة ريال مدريد”.

وأضاف: “لم أفكر في أندية اخرى، ريال مدريد كان المرشح الأوّل في قائمتي، هم كبايرن ميونخ، من أكبر الأندية في العالم ويمتلكون تاريخ مميّز”.

وأوضح: “العقلية هنا في ريال مدريد بأن الهدف دائما الفوز في جميع المباريات والبطولات وأريد ان اساهم في تحقيق هذا الأمر”.

وأتم المدافع النمساوي: “لقد لعبت 13 عاما رفقة بايرن ميونخ، وعشت هناك لحظات رائعة لا تنسى مع العديد من الألقاب، التّحدي القادم هو الفوز بالألقاب رفقة ريال مدريد”.