ألابا يبتعد عن ريال مدريد

المستقلة/- قالت تقارير صحفية إن ريال مدريد بات بعيدا عن إتمام صفقة التعادل مع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، الذي سيرحل عن صفوف الفريق البافاري في الصيف.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ديفيد ألابا لم يوقع بعد مع ريال مدريد، وأن باريس سان جيرمان قد يقوم بحسم التعاقد مع اللاعب.

وينتهي تعاقد ديفيد ألابا مع بايرن بنهاية الموسم الحالي، وقرر اللاعب الرحيل عن الفريق الألماني بنهاية تعاقده، والبحث عن فريق جديد خارج ألمانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب مازال يدرس العروض المقدمة لديه حيث يوجد اهتمام من أندية مانشستر سيتي وليفربول، وبرشلونة وريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

لكن أكدت صحيفة بيلد أن الفريق الوحيد المستعد للموافقة على مطالب اللاعب المالية هو باريس سان جيرمان.

وسيتوقف القرار على رؤية اللاعب فقط، فإما أن يذهب للنادي صاحب العرض المالي الأعلى، أو يتجه للنادي الذي يفضله بغض النظر عن المبلغ المالي الذي سيحصل عليه، وقد يكون النادي الحلم هو ريال مدريد.

وفقا للصحيفة، فقد التقي بيني زهافي وكيل اللاعب مع ممثلي باريس سان جيرمان من أجل مناقشة العرض المقدم للاعب، لكن اللاعب نفسه لم يتواجد في الاجتماع.

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