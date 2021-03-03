أطلب_من_البابا وسم يطلقه العراقيون للفت الأنظار إلى مشاكلهم

المستقلة /- سرى جياد/ اطلق ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك اطلب من البابا متصدرا الترند بموجة من السخرية.

وعد المغردون الهدف من الهاشتاك للفت الأنظار إلى مشاكل البلد ،حيث بدأت أعمال الصيانة والترميم وتزيين الأماكن التي ينوي زيارتها، مطالبين زيارته لأماكن عديدة من أجل ان تقوم الحكومة باصلاحها،إذ مع اقتراب زيارته اطلقت حملة بالاعمار والتبليط .

ويذكر ان البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية في العالم سيزور العراق يوم الجمعة المقبل في زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها للعراق وللمكون المسيحي.