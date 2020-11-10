أصول المصارف الإسلامية في قطر ترتفع إلى 392 مليار ريال

أصول المصارف الإسلامية في قطر ترتفع إلى 392 مليار ريال

المستقلة/- ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في قطر بختام شهر سبتمبر بنسبة 10.68% على أساس سنوي.

ومثلت أصول المصارف الإسلامية في سبتمبر الماضي 26.65%من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1637.19 مليار ريال..بحسب النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وبلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في سبتمبر 392.64 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 20.92 مليار ريال..68% على أساس ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في قطر بختام شهر سبتمبر بنسبة 10.68% على أساس سنوي.

ومثلت أصول المصارف الإسلامية في سبتمبر الماضي 26.65%من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر والبالغة 1637.19 مليار ريال.