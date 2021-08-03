أصالة توجه رسالة لابنتها شام احتفالاً بعيد ميلادها

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت الفنانة أصالة نصري رسالة لابنتها الدكتورة شام الذهبي، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشرت أصالة صورة لابنتها وعلقت عليها قائلة: “هي أغلى ما أملك وهي كل نساء الدنيا مجتمعات، هي السند والأحن والأوفى والأطيب والأغلى، هي كل عمري، وهي روحي، ولا يوجد كلمة تعبر أو تناسب صاحبة العيد اليوم، دنياي وكياني بنت روحي شام”.

وقالت لجمهورها : “ادعوا لها بأيام حلوة مثلها وبكل سنة تحلي وتحقق كل أحلامها ويحفظها ويحفظكم حبايبي الطيبين”.

من ناحية أخرى ظهرت أصالة خلال الأيام الماضية من خلال صورة لها مرتدية فستان خطوبة ابنتها شام الذهبي مرة أخرى بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

حيث نشرت شام عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع “إنستغرام”، صورتها إلى جانب صورة والدتها بنفس الفستان، معلقة : “هذا بالفعل ما نفعله.. هذا يسمى بإعادة تدوير الموضة.. ونحن فخورون بذلك”، كما نشرت صورة لوالدتها بمفردها تؤكد أنها تبدو أحلي بالفستان، قائلة: “ولكن هى بالتأكيد ارتدته بطريقة أفضل”.

من ناحية أخرى طرحت النجمة السورية أصالة نصرى، مؤخرا، أغنيتها الوطنية الجديدة “بنحبك” التى أهدتها إلى أهل مصر المحروسة، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصرى “لا تستسلم”، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية منها، “وش كنت أقول” من كلمات بدر عبدالمحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، “يا مثبت” من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية “ما اعرف انطق”، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، “رفقا” من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، “الطف بحالى” من كلمات العالية، ألحان سهم، “دروب الأمانى” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، “والله وتفارقنا” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.