أشرف حكيمي يقترب من الرحيل عن إنتر ميلان

المستقلة/- أكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن باريس سان جيرمان، توصل إلى اتفاق لضم الظهير الأيمن المغربي، أشرف حكيمي، من إنتر ميلان.

وكتب رومانو، الذي يعمل صحفيا في شبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابه في موقع “تويتر”: “حكيمي إلى باريس سان جيرمان، تم التوصل إلى اتفاق الليلة (أمس السبت)، سيخضع المدافع المغربي للكشف الطبي في باريس خلال الأسبوع المقبل، وسيمتد عقده حتى يونيو 2026”.

وأضاف: “سيحصل إنتر على 60 مليون يورو، مع 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات”.

وأكمل الصحفي الإيطالي تدوينته قائلا: “لم يقدم تشيلسي (الذي كان مهتما بالتعاقد مع حكيمي) أي عرض رسمي، حيث أنه اكتفى بعقد محادثات فقط حول الصفقة”.

وكان حكيمي، البالغ عمره 22 عاما، انضم إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ريال مدريد، مقابل 45 مليون يورو.

ولعب الدولي المغربي 45 مباراة لإنتر في جميع البطولات في الموسم المنصرم، وسجل سبعة أهداف، وساهم في تتويج “النيراتزوري” بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2010.

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