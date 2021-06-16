أشرف حكيمي يحسم وجهته المقبلة

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن الوجهة المفضلة للنجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن إنتر ميلان، حال رحيله عن النيراتزوري هذا الصيف.

ويستهدف إنتر بيع حكيمي في الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

ويمتلك حكيمي عرضين جادين، أحدهما من تشيلسي والآخر من باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، فإن حكيمي قرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان، إذا رحل عن إنتر ميلان.

وأضافت الصحيفة، أن سان جيرمان أصبح مطالبا بتقديم عرض يرضي طموحات إنتر، في حال رغبته في الفوز بخدمات حكيمي.

وأشارت إلى أن إنتر سبق له وأن رفض عرضًا من سان جيرمان بقيمة 60 مليون يورو، وبالتالي من المتوقع أن يقوم النادي الباريسي بتحسين

عرضه المالي، مع إمكانية تضمين أي من لاعبيه ضمن الصفقة.

وكان إنتر قد اشترط الحصول على 80 مليون يورو مقابل بيع اللاعب المغربي.