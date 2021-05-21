أشرف حكيمي بطلا لـ”حقوق الطفل”

المستقلة/- أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في المغرب في بيان رسمي عن تعيين الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي “بطلا لحقوق الطفل” لدعم جهود المنظمة في المغرب.

وجاء في بيان المكتب أن تعيين حكيمي يأتي في خضم الاحتفالات بالذكرى الـ75 لإنشاء “اليونيسف”، لدعم جهود المنظمة في المغرب وشركائها لتعزيز حقوق الطفل. وبالتالي، فإن نجم كرة القدم المغربية سينخرط في عدة مبادرات في هذا الاتجاه.

ونقل البيان عن حكيمي قوله: “أنا فخور جدا بالوقوف إلى جانب اليونيسف ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل. في ظل أزمة فيروس كورونا، تمر البشرية بأوقات عصيبة. الأطفال هم الأكثر تضررا من تداعيات هذا الوباء وخاصة الأكثر هشاشة. من واجب الجميع دعم قضيتهم”.

وأضاف نجم إنتر ميلان: “سأتعب وسأبذل جهدي لتعزيز حقوق الطفل في المغرب”.