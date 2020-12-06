أسعار ومواصفات سيارة BYD في العراق 2020 – 2021

المستقلة /- شهدت سوق السيارات العراقية انتعاشة خلال الفترة الماضية بعد حالة ركود كبيرة بسبب اجتياح وباء كورونا المستجد دول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.

ونستعرض خلال السطور التالية، أسعار القائمة الرسمية للسيارة BYD في العراق موديل 2020 – 2021 في الأسواق العراقية ومواصفاتها.

وتنتمي السيارة بي واي دي لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100.

أما عن أسعار فئاتها في العراق، فهي كالتالي:

بى واى دى‬ F3

– مانيوال 2021 بسعة محرك 1600 CC بسعر 10722.15$

بى واى دى‬ S5

– أوتوماتيك 2020 بسعة محرك1500 CC بسعر 18189.36$