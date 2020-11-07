أسعار النفط تواصل الهبوط مع الصراع الانتخابات الأمريكية

المستقلة/- أمل نبيل/ تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم دون حاجز 40 دولارا للبرميل، ويرى خبراء اقتصاديون أن أسعار النفط قد تواصل الهبوط وصولا إلى 30 دولار متأثرة بالصراع بين جو بايدن ودونالد ترامب على منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وإمكانية تراجع الطلب مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كوفيد-19.

الطلب على النفط لن يتعافى حتى 2023

قال روب ثوميل ، العضو المنتدب لشركة تورتيس كابيتال ، انه رغم ارتفاع الطلب على النفط مرة أخرى إلا أن معدلات الاستهلاك مازالت أقل من نظيرتها في اوائل 2019.

ويرى معظم الخبراء أن الطلب على النفط لن يعود الى مستويات 2019، حتى عام 2022

ويترقب المستثمرون عن كثب ظهور حالات جديدة من الاصابة بفيروس ” كوفيد” 19 لتحديد ما إذا كان الطلب على النفط العالمي سيتراجع مرة أخرى.

وعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات الأمريكية لم تعلن بعد، يرى ستاسي موريس مدير الأبحاث بشركة اندكس بروفايدر، أن وجود إدارة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية قد يؤثر على أسعار النفط، من خلال تغيير قواعد التنقيب عن النفط أو سياسة دعم السيارات الكهربية أو اتباع سياسة خارجية جديدة.

وقال موريس” إن فوز دونالد ترامب سيؤدي لاتباع سياسات ودودة تجاه النفط والغاز الطبيعي، وسنسعى إدارة ترامب الجمهورية الي تخفيف اللوائح الخاصة بالصناعة وتسريع عملية إنشاء بنية تحتية جديدة.

من المعروف أن ترامب يتحدى العلم وفكرة الاحتباس الحراري، لقد اتخذ خطوات لتعزيز استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة وتخفيف العقبات التنظيمية في السوق.

فوز بايدن يؤثر سلبا على سوق النفط

بينما يرى الخبراء أن انتخاب الديمقراطي جو بايدن قد يؤدي إلى مزيد من القيود على سوق الطاقة.

ويرى محللون جولدمان ساكس، أن الرياح المعاكسة لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة سترتفع أكثر في ظل فوز بايدن.

وتشير تصريحات بايدن الي أن إدارته قد تضع مزيدا من اللوائح التي من شأنها تقليل زيادة تكاليف إنتاج الصخر الزيتي وتقليل موارد النفط الصخري القابلة للاسترداد عن طريق الحد من الموافقات الفيدرالية للتنقيب عن النفط وخطوط الأنابيب،كما أن قيام بايدن بحال فوزه في الرئاسة في مراجعة العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي كما صرح سابقا، من شأنه أن يكون له تداعيات قوية على سوق النفط

ومن المحتمل أن يضيف ما يصل إلى مليون برميل يوميًا إلى سوق متضخمة بالفعل تواجه أزمة في الطلب. وصول النفط إلى 30 دولار فرصة جيدة للشراء وجني الأرباح إذا انخفضت أسعار النفط إلى 30 دولارًا أمريكيًا كنتيجة لانتخابات متنازع عليها أو فوز بايدن ، فإن ذلك يمثل “فرصة شراء جيدة” ، كما يقول الخبراء.

و قد تؤدي إشارات التعافي الاقتصادي القوي إلى ارتفاع الأسعار ، وإذا ارتفعت إلى 60 دولارًا ، “فيجب جني الأرباح” نظرًا لوجود إمدادات نفطية وفيرة حاليًا.