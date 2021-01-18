أسعار النفط تهوى لأقل من 55 دولارا للبرميل

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المستقلة/-تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة ليوم الاثنين،وانخفض خام برنت لأقل من 55 دولارا للبرميل، مع تزايد عمليات الإغلاق في الصين وبعض دول العالم بسبب تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا.
و تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنحو 0.7% إلى 54.73 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير 0.6% عند 52.07 دولار للبرميل.
كانت أسعار النفط قد وصلت لمستويات ماقبل جائحة كورونا، بدعم من خفض الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، خلالشهري فبراير و مارس، وبدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

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