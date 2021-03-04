أسعار النفط تقفز 5% مع قرار أوبك لإبقاء الإنتاج ثابتًا

المستقلة/أمل نبيل/قررت منظمة “أوبك + ” عدم زيادة إنتاج النفط الشهر المقبل ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في سوق كانت تتوقع معروضًا إضافيًا.. بحسب وكالة بلومبرج.

كان تحالف أوبك يناقش ما إذا كان سيستعيد ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا من الإنتاج ، ولكن بعد حثه على “إبقاء مسحوقنا جافًا” من قبل المندوبين السعوديين. قالوا إنهم قرروا إبقاء الإنتاج ثابتًا عند المستويات الحالية.

وارتفع خام برنت 5٪ في لندن، ليصعد إلى 67.30 دولار للبرميل؛ فيما زاد خام غرب تكساس الخفيف (تسليم أبريل) بنسبة مماثلة ليبلغ 64.37 دولار.

ويعد القرار انتصارا للملكة العربية السعودية ، التي دفعت باستمرار من أجل تشديد قيود الإنتاج.

و يترك القرار العالم في مواجهة ضغوط كبيرة في الإمدادات وتكاليف طاقة أعلى تمامًا كما يسمح التطعيم على نطاق واسع للاقتصادات بالبدء في الخروج من الانكماش الناجم عن الوباء.

وارتفع النفط الخام بالفعل بأكثر من 25 ٪ هذا العام إلى حوالي 67 دولارًا للبرميل في لندن حيث أبقت أوبك + الإنتاج دون الطلب من أجل استنزاف التخمة التي تراكمت خلال أسوأ حالات الإغلاق بسبب كوفيد -19. وبدون إمدادات إضافية ، سيتسع هذا العجز بشكل كبير في أبريل ، وفقًا للتقديرات الداخلية للكارتل.