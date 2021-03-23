أسعار النفط تقترب من 60 دولار للبرميل

المستقلة/-هبطت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراجع خام برنت دون 61 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات المخزونات النفطية في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.
وكانت أسعار النفط حققت مكاسب قوية خلال الأسابيع الماضية، وقفز “برنت” أعلى 71 دولاراً للبرميل في بداية الشهر الجاري، لكنها تحولت للخسائر منذ ذلك الحين.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم مايو/آيار بنحو 6.2 بالمائة إلى 57.76 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو/آيار بنحو 5.9 بالمائة إلى 60.79 دولار للبرميل.

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