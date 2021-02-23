أسعار النفط ترتفع فوق 65 دولار للبرميل

المستقلة/-واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع نقص المعروض من الخام الأسود.
وارتفع خام برنت فوق مستوى 65  دولار للبرميل.
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.4 بالمائة إلى 61.95 دولار للبرميل، بعد أن قفز بنحو 4 بالمائة في جلسة الأمس.
كما صعد سعر العقود المستقبلية للخام القياسي “برنت” تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.4 بالمائة إلى 65.52 دولار للبرميل.
ويتوقع “مورجان ستانلي” أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 75 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، على خلفية مؤشرات على تحسن كبير في السوق بما في ذلك احتمالات انتعاش الطلب.

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