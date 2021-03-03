أسعار النفط ترتفع فوق 62 دولار للبرميل

المستقلة/-ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء ،واقترب خام برنت من مستوى 63 دولار للبرميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 0.3% إلى 62.91 دولار للبرميل، .

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.2% عند 59.84 دولار للبرميل.

وتوقعت شركة أرامكو السعودية ارتفاع انتاج أوبك من النفط إلى 99 مليون برميل يوميا .

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من فبراير الماضي.