أسعار النفط ترتفع فوق 62 دولار للبرميل
المستقلة/-ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء ،واقترب خام برنت من مستوى 63 دولار للبرميل.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 0.3% إلى 62.91 دولار للبرميل، .
كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.2% عند 59.84 دولار للبرميل.
وتوقعت شركة أرامكو السعودية ارتفاع انتاج أوبك من النفط إلى 99 مليون برميل يوميا .
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من فبراير الماضي.
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