أسعار النفط تتراجع قرب 47 دولارا للبرميل

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المستقلة/-تراجعت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم الأثنين، وسط ترقب لاجتماع منظمة”أوبك+”لتحديد مصير حصص انتاج النفط للدول الأعضاء خلال الشهور المقبلة.

وتشير التكهنات الي أن أوبك+ ستقرر الاستمرار في خفض الإنتاج لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور، في ظل عمليات الإغلاق التي تجتاح دول أوربا والولايات المتحدة مع بدء الموجة الثانية من فيروس كوفيد-19، وهو مايهدد سوق الطلب على النفط والذي لم يسترد عافيته بعد.

و تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير بنحو 1.5% إلى 47.48 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.5% مسجلة 44.85 دولار للبرميل.

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