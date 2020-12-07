أسعار النفط تتراجع في مستهل تعاملات الاثنين

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة ليوم الاثنين، لكنها حافظت على استقرارها فوق مستوى 49 دولارا للبرميل.

ودعم قرار “أوبك” وحلفائها بزيادة انتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا بدء من يناير، أسعار النفط للاقتراب من سعر 50 دولارا للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

و تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 0.4% إلى 49.07 دولار للبرميل.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4% مسجلة 46.08 دولار للبرميل.