أسعار النفط تتراجع في مستهل تعاملات الاثنين

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المستقلة/- تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية ليوم الاثنين، وسط تخوفات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا الأسرع انتشارا.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 51.01 دولار للبرميل.
كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.6% عند 47.95 دولار للبرميل.

ووقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على حزمة تحفيز مالي جديدة بنحو 900 مليار دولار بعدما رفض تنفيذ ذلك الأسبوع الماضي اعتراضاً على بعض بنودها.

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