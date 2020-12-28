أسعار النفط تتراجع في مستهل تعاملات الاثنين

المستقلة/- تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية ليوم الاثنين، وسط تخوفات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا الأسرع انتشارا.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 51.01 دولار للبرميل.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.6% عند 47.95 دولار للبرميل.

ووقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على حزمة تحفيز مالي جديدة بنحو 900 مليار دولار بعدما رفض تنفيذ ذلك الأسبوع الماضي اعتراضاً على بعض بنودها.