أسعار النفط تتراجع في ختام تعاملات الاثنين

المستقلة/-تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

وحققت أسعار النفط مكاسب قوية منذ بداية العام تقارب 35 ٪، بدعم قيود الإنتاج من قبل “أوبك”.

وكشفت بيانات رسمية أن الإنتاج الصناعي في الصين ارتفع بنحو 35.1 بالمائة في أول شهرين من العام الجاري.

وعند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.3 بالمائة إلى 64.39 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي “برنت” تسليم مايو/آيار بنحو 0.5 بالمائة إلى 68.88 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 70.03 دولار في وقت سابق من التعاملات.