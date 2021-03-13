أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولار للبرميل

المستقلة/-هبطت أسعار النفط بنحو 0.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهبطت أسعار النفط دون 70 دولار للبرميل.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.6 بالمائة إلى 65.61 دولار للبرميل

وهبط سعر العقود الآجلة للخام القياسي “برنت” تسليم مايو/آيار بنحو 0.6 بالمائة إلى 69.22 دولار للبرميل.

وأظهر التقرير الشهري تراجع إنتاج المنظمة بنحو 647 ألف برميل يومياً خلال فبراير/شباط، بقيادة السعودية، كما رفعت “أوبك” توقعات لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري.