أسعار الذهب ترتفع فوق 1729 دولار للأوقية

المستقلة/-صعدت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين ، وارتفع سعر أوقية الذهب فوق 1729 دولارا للأوقية، مع تراجع العائد على السندات الأمريكية.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.6 بالمائة إلى 1729.20 دولار للأوقية، وهو أعلى تسوية من 2 مارس/آذار.

ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1731.01 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 91.80.
ووقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليصبح قانونًا الأسبوع الماضي.

وينظر بعض المستثمرين إلى الذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع معدل التضخم الذي يمكن أن ينتج عن إجراءات التحفيز.

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