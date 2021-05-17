أسطول سيارات رونالدو يفضح مصيره مع يوفنتوس

المستقلة/- نشرت تقارير إيطالية مقطع فيديو يوضح نقل سيارات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس على متن شاحنة كبيرة متخصصة في نقل السيارات.

وارتبط رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس مع نهاية الموسم الجاري، خاصة مع خسارة الفريق الإيطالي لبطولة كالتشيو وتعقد موقفه في جدول الدوري بشأن حسم مقعد مؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وقالت “Per Semper Calcio” إن الشاحنة من شركة تُدعى “Rodo Cargo”، وهي شركة نقل مشهورة مقرها في مدينة لشبونة البرتغالية، لافتة إلى أن مقطع الفيديو يظهر سيارات البالغ من العمر 36 عاما وهي تُنقل من منزله في تورينو.

من جانبها قالت صحيفة “فوتبول إيطاليا” إن وصول تلك السيارات في عام 2018 كان علامة كبيرة على انضمام رونالدو إلى صفوف يوفنتوس.
وأشارت الصحيفة إلى أن مغادرة السيارات منزل رونالدو ربما تكون علامة فاصلة على رحيل اللاعب البرتغالي عن يوفنتوس.

وانتقل رونالدو إلى صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 18/19 قادما من ريال مدريد الإسباني، وحصد مع بيانكونيري بطولة الدوري المحلي “مرتين” والسوبر المحلي “مرة واحدة”.

جدير بالذكر أن بعض التقارير أشارت في وقت سابق إلى احتمالية عودة رونالدو إلى سبورتنج لشبونة، كما أكدت دولوريس أفيرو والدة رونالدو أنها ستحاول إقناع نجلها بالعودة إلى لشبونة، لكن وكيله خورخي مينديز استبعد إمكانية اتخاذ هذه الخطوة.

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