أسباب منع العرض العراقي “هاملت 83” من المشاركة بمهرجان شرم الشيخ

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي فى دورته الخامسة ، قبول اعتذار العرض المسرحي العراقي “هاملت 83” لفرقة أكيتو، عن عدم المشاركة بدورته الحالية، ضمن فعاليات المهرجان بمسابقة العروض الكبرى، وذلك بعد إصابة عدد من أعضاء الفريق بفيروس كورونا قبل المهرجان بأيام.

و أكد جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، أنه تم حجز تذاكر السفر للفرقة، وتم إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا لفرقة، ولكنه فوجئ في ليلة الفحص بعدم سفر أسرة العرض المسرحي، موضحا أن عدم مشاركة فريق العرض بمهرجان شرم الشيخ هي خسارة كبيرة للفرقة.

وكشف فكرت سالم مخرج العرض، أنه سبب عدم حضور الفرقة العراقية إصابة عدد من أعضاء الفرقة بفيروس كورونا، حيث كانت البداية هي إصابة أحد أعضاء الفريق بالفيروس من والدته التي أصيبت وتوفيت إثر إصابتها، ثم إصابة الآخرين بالعدوى من زميلهم حينما ذهبوا لمواساته في وفاة والدته.

وأعرب مخرج العرض عن أسفه لعدم تمكنه من اللحاق بعروض شرم الشيخ المسرحي، وقال إن هاملت 83 شارك في مهرجانات في فرنسا وبلجيكا، وكان يعلق الآمال على شرم الشيخ في أن يكون العرض الأول بالمهرجانات العربية، وذلك تقديرًا منه لقيمة مهرجان شرم الشيخ.

وأوضح سالم أنه فور اكتشاف الإصابات بكورونا بين فريقه أرسل اعتذارًا عبر البريد الإلكتروني للمهرجان، ولكن في اتصال تليفوني مع جبار جودي، قال له إن مهرجانًا مثل شرم الشيخ لا يكفي الاعتذار له بالبريد، فقرر على الفور الحضور وتقديم الاعتذار لجمهور المهرجان بمؤتمر صحفي.

و شارك في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بدورته الخامسة، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والتي تنطلق 16 نوفمبر الجاري، 11 عرضا مسرحيا في مختلف مسابقات المهرجان.

وتقام دورته الخامسة للمسرح الشبابي، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي.

وعلى جانب آخر، أعلن الكاتب الصحفي علاء عادل، المسئول الإعلامي بالمهرجان، توقيع بروتوكول تعاون بين شرم الشيخ المسرحي ونقابة الفنانين العراقيين مدته 3 سنوات، وذلك في مؤتمر يقام بعد غد الجمعة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة، وكان هناك بروتوكول سابق بين الطرفين لمدة عام، وهو الذي جاء ترشيح فرقة أكيتو من خلاله.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والهيئة الدولية للمسرح، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، والمجلس الأعلى للثقافة.