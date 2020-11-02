أسباب التعرق الحاد للـ ” قدمين واليدين ” وعلاجه

المستقلة /- تعرّق القدمين واليدين وارتفاع حرارتهما من الأمور المزعجة التي يعاني منها كثير من الناس، ويسبب تعرّق اليدين المفرط للشخص حرجا عند مصافحة الناس، وإزعاجا عند الكتابة على الورق، أو عند ارتداء القفازات، وغيرها من المعاناة التي يعانيها أصحاب تعرق القدمين واليدين المفرط، ولهذه الظاهرة أسباب وعلاج طبي وطرق طبيعية للوقاية.

يحتوي جلد الإنسان على ما بين 2,000,000 – 5,000,000 من الغدد العرقية تفرز العرق على سطح الجلد عندما ترتفع درجة حرارة الجسم لتبريد الجسم، وبذلك تعمل هذه الغدد العرقية كمنظم طبيعي لحرارة الجسم، ولكن إذا ازداد الموضوع بشكل مبالغ فيجب البحث عن علاج للسيطرة على تعرق القدمين واليدين، بحسب (الرجل).

وسنعرض هنا أسباب وعلاج تعرق القدمين واليدين وارتفاع حرارتهما:

أسباب تعرق القدمين واليدي

نتحوي اليدان والقدمان والإبطان على غدد عرقية أكثر من أي جزء آخر من الجسم، ومن أسباب زيادة تعرق اليدين والقدمين ما يلي:

• أمراض الغدد الصماء، وخاصة فرط نشاط الغدة الدرقية.

• أورام الغدة النخاميّة.

• التوتر والاضطرابات النفسيّة والعصبيّة والضغط العاطفي والخوف والقلق، يزداد تعرق القدمين واليدين عندما ينفعل الشخص أو يتوتر.

• الإرهاق والإجهاد المستمر.

• مضاعفات مرض السكري.

• أمراض الجهاز التنفسي المختلفة، كالزكام والرشح والجيوب الأنفيّة.

• بعض أمراض العمود الفقري.

• الأورام الليمفاويّة.

• ارتفاع ضغط الدم.

• الأطعمة الغنية بالتوابل.

• المشروبات المحتوية على الكافيين.

• الطقس الحار والرطب.

• بعض الأدوية الطبية (مثل أدوية القلب والأوعية الدموية).

علاج تعرق القدمين واليدين

• تساعد مضادات التعرق المعطرة التي لا تحتاج وصفة طبية على تقليل تعرق القدمين واليدين إخفاء الرائحة الكريهة للعرق لمدة يوم أو يومين.

• يعالج بعض أطباء الأمراض الجلدية تعرق القدمين واليدين والإبطين بحقن البوتكس (توكسين البوتولينوم)، لكن للأسف النتائج غير دائمة فهي تستمر من 4 – 6 أشهر فقط.

• تدمير الغدد العرقية في جلستين علاجيتين باستخدام جهاز يولد طاقة الميكروويف، يفصل بينهما ثلاثة أشهر.

• يوصي الأطباء بإجراء عملية جراحية تُعرف باسم (استئصال الودي) بالمنظارعبر الصدر، هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف فرط التعرق الشديد للأبد، وهي عبارة عن قطع الأعصاب السمبثاوية المتحكمة في الغدد العرقية.

نصائح للتعامل مع تعرق القدمين واليدين

• وضع مضادات التعرق على يديك وقدميك قبل النوم.

• تجنب الكافيين والأطعمة الغنية بالتوابل، فهي تحفز الجهاز العصبي الودي.

• الاستحمام يوميًا لتبريد حرارة جسمك، وتجنب الماء الساخن.

• تهوية القدمين واليدين والمحافظة على جفافهما بعد الاستحمام وقبل ارتداء الجوارب.

• ارتداء جوارب قطنية فضفاضة.

• التحكم في الانفعال والتوتر.

• علاج تعرق اليدين والقدمين باستخدام خل التفاح، خلط مقادير مناسبة من خل التفاح وماء الورد، ثمّ وضعه ثلاث مرات بشكل يومي.

• عصير الليمون، ملعقة صغيرة من صودا الخبز وعصير الليمون، ثمّ وضعهم على المناطق كثيرة التعرّق لمدة عشر دقائق يوميا، مع ضرورة عدم الخروج في الشمس بعد كل استعمال.

• الزنجبيل، مسحوق من الزنجبيل والماء، ثمّ وضعها على المناطق المتعرّقة وتركها لمدة ساعة، مع ضرورة استعمال هذه الطريقة فقط لمدة أسبوعين على أكثر تقدير وبشكل يومي.

• الطماطم، شرب عصير الطماطم، وفرك المناطق كثيرة التعرّق من الجسم بقطع من الطماطم.

• الشاي والشاي الأخضر، وذلك بنقع اليدين أو القدمين في وعاء منقوع به الشاي أو الشاي الأخضر.

• الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، كتناول فاكهة الأفوكادو، والموز، والفول، والذرة، والبطاطا بقشرها والحبوب الكاملة، والخضراوات الورقيّة.

• الزعتر، فرك قطعة قطنية مغموسة في ماء فاتر مضافاً إليه خمس قطرات من الزعتر بالأماكن كثيرة التعرّق من الجسم، وتكرار ذلك ثلاث مرات يوميّاً.

• أخيرًا، لا تتردد في الذهاب إلى الطبيب إن لم تحصل على نتيجة مرضية في علاج تعرق اليدين والقدمين.

أسباب سخونة القدمين واليدين

• سوء التغذية، سوء التغذية يضر بالأعصاب، و يسبب سخونة القدمين.

• اعتلال الأعصاب السكري، وهو أكثر مسببات سخونة القدمين شيوعاً.

• التلوثات الفطرية، غالباً ما يصاب ما يقرب من 15- 25 % من الأشخاص حول العالم في مرحلة ما بحالة صحية تسمى قدم الرياضي، وهي التهابات فطرية تسبب سخونة القدمين.

• التعرض المستمر للمعادن الثقيلة والسموم (مثل: الزرنيخ، والرصاص، والزئبق)، التعرض لهم كثيرا يرفع من درجو حرارة القدمين، وتراكم هذه المواد في الجسم يجعلها تصل إلى نسب سامة تضر بالأعصاب.

• العلاج الكيميائي، يلحق ضررا وتلفا في الأعصاب وارتفاع حرارة القدمين.

• مرض اعتلال الأعصاب الوراثي.

• مرض الكلى المزمن، إذا لم تستطع الكلى التخلص من السموم، يؤدي هذا إلى تراكم السموم داخل الجسم تدريجياً، مسببا الإصابة باعتلال عصبي.

• قصور الغدة الدرقية.

• الإصابة بالإيدز، تعتبر سخونة القدمين عرضاً شائعاً لدى مرضى الإيدز.

• حالات مرضية أخرى، مثل التهاب الأوعية الدموية والساركويد.

علاج سخونة القدمين واليدين

يختلف علاج سخونة القدمين واليدين من حالة لأخرى تبعاً للسبب، ويشمل العلاج الطرق التالية:

• السيطرة على مستويات السكر في الدم.

• تغيير الدواء، أحياناً لا يحتاج الأمر أكثر من تغيير الدواء الموصوف لك.

• إجراء تغييرات في نمط الحياة، فمثلا بعض الأسباب كالإصابة بقدم الرياضي يمكن علاجها عن طريق ما يلي:

ارتداء حذاء مختلف يومياً.اختيار أحذية تناسب مقاس القدم.تغيير الجوارب بانتظام واستعمال الجوارب القطنية النظيفة.تجنب ارتداء جوارب أو أحذية رطبة.تجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة.

• تخفيض حرارة القدمين واليدين بوضعهما في مياه باردة في الأيام الحارة، ويمكن إضافة خل التفاح أو زيت الزيتون.

• تناول الفواكه والخضراوات وشرب كميات كبيرة من الماء البارد، لتحسين الدورة الدموية في الجسم وتخفيض الحرارة التي تسبب تعرق القدمين واليدين.