أسامة رشيد على أعتاب الانتقال إلى الدوري التركي

(المستقلة) أكدت تقارير صحفية أن العراقي أسامة رشيد، لاعب سانتا كلارا البرتغالي، بات على أعتاب الانتقال إلى أحد أندية الدوري التركي.

وحسب ما ذكرته صحيفة “أبولا” البرتغالية، فإن رشيد صاحب الـ29 عاما قريب من التوصل لاتفاق مع إدارة نادي ريزه سبور، المنافس بدوري السوبر التركي، ومن المنتظر إتمام الصفقة خلال فترة وجيزة.

يذكر أن رشيد انضم إلى سانتا كلارا في 2017 قادما من لوكوموتيف بلوفديف البلغاري في صفقة مجانية، ويمتد عقده الحالي حتى الصيف المقبل.

وشارك أسامة رشيد في 122 مباراة بقميص سانتا كلارا بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدا وصنع 15.