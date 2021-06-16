أزمة في ريال مدريد تعرقل التعاقد مع مبابي

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن عقبة تهدد إتمام ريال مدريد لصفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم المقبل، ومع ذلك فإن سعره لن يقل هذا الصيف عن 150-180 يورو، رغم تصريحات رئيس النادي ناصر الخليفي، بأنه لن يتم بيعه أو رحيله مجانا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فمع افتراض أن ريال مدريد يمكنه تقديم العرض الذي يرضي باريس سان جيرمان هذا الصيف، فإنه مطالب أيضا بالاستغناء عن بعض من لاعبيه الذين يتقاضون رواتب كبيرة، من أجل توفير راتب مبابي.

وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء اللاعبين مثل لوكا يوفيتش وتاكيفوسا كوبو ورينير جيسوس وإبراهيم دياز أو حتى لاعبين آخرين أكثر تأثيرا مثل البرازيليين رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور أو ماريانو دياز، مشددة أنه يجب أن يتخلص ريال مدريد من هؤلاء سواء بالبيع النهائي أو حتى الإعارة.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أن أكثر ما يعقد إتمام صفقة مبابي، هو الويلزي جاريث بيل، والذي سيعود إلى ريال مدريد عقب الانتهاء من كأس الأمم الأوروبية.

ويملك بيل عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وهو ما يشكل قلقا كبيرا للميرنجي، باعتبار أن بيل يتقاضى 17 مليون يورو موسميا.

وبالتالي، يدرك ريال مدريد أنه إذا أراد ضم مبابي هذا الصيف، فسيكون مطالبا بحل مشاكله الداخلية أولا.