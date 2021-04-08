أزمة جديدة بخصوص مجموعة العراق في التصفيات الآسيوية

المستقلة/- لجأت إيران إلى محكمة التحكيم الرياضية، للطعن على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخاص بإقامة تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس العالم 2022 بصورة مجمعة في البحرين.

وقرر الاتحاد الآسيوي في الشهر الماضي، إقامة بقية مباريات المجموعة الثالثة في المرحلة الثانية من التصفيات في البحرين، خلال الفترة ما بين أواخر مايو/آيار وبداية يونيو/حزيران.

وتضم المجموعة الثالثة كلا من إيران والبحرين والعراق وكمبوديا وهونج كونج.

وكان من المقرر، أن تخوض إيران 3 من أخر 4 مباريات لها على أرضها، بما في ذلك لقاء العودة أمام البحرين وهي تحتج على حرمانها من حقها في استضافة مبارياتها.

وقال بيان الاتحاد الإيراني “طالبنا محكمة التحكيم الرياضية بمراجعة سريعة للقضية”

ولم يرد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب
الاتحاد الإيراني بتعليق القرار، علما بأنه رفض طلب الاتحاد العراقي في وقت سابق.

ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بينما تحتل البحرين المركز الثاني بـ9 نقاط، تليها إيران بـ6 نقاط من أربع مباريات.

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