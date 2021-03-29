أرقام تاريخية حققها منتخب العراق مع كاتانيتش

المستقلة/- واصل منتخب العراق تقديم عروضه القوية تحت قيادة المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش.

وفاز منتخب العراق على مضيفه أوزبكستان بهدف دون رد، مساء الإثنين، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبهذا مدد “أسود الرافدين” سلسلة عدم الخسارة للمباراة الـ15 على التوالي، وتحديدا منذ الهزيمة ضد البحرين 0-1 في أغسطس/آب 2019.

وانعكس أداء منتخب العراق مع كاتانيتش، على ترتيب “أسود الرافدين” في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث تقدم من المركز الـ89 قبل تولي المدرب السلوفيني، إلى المرتبة الـ69 حاليا.

يذكر أن منتخب العراق يتصدر حاليا ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.