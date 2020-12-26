أرسنال يصحح مساره بالفوز على تشيلسي

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(المستقلة) فاز أرسنال على ضيفه تشيلسي بنتيجة 3-1، في مباراة ديربي لندن، مساء السبت، بالجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 34 من ركلة جزاء سجلها ألكسندر لاكازيت، قبل أن يضيف جرانيت تشاكا وبوكايو ساكا هدفين آخرين في الدقيقتين 44 و56.

وقلص تامي إبراهام الفارق بهدف لتشيلسي في الدقيقة 85.

بهذا الانتصار رفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة استقر بها في المركز الـ14، فيما توقف رصيد “البلوز” عند 25 نقطة في المركز السادس.

وعاد أرسنال لتحقيق الفوز بعد 4 مباريات لم يعرف فيها طعم الانتصار في كل المسابقات، حيث خسر 3 مرات وتعادل مرة واحدة.

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