أردوغان يهاجم أطرافًا خارجية: ’’الأفاعي ستلدغكم’’

المستقلة /- أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مكافحة تركيا للإرهاب حق مشروع و”مهمة إنسانية”.

وشدد الرئيس التركي، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، في العاصمة التركية أنقرة، على أن تركيا مصرة على “الكفاح ضد الإرهاب”، مبينا أن هذه العملية تسبب إزعاجا لأطراف كثيرة في الخارج و”ليس داعمي الإرهاب في الداخل فقط”، على حد تعبيره.

وبحسب وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، قال أردوغان إن “عمليات مكافحة الإرهاب التي تقودها تركيا داخل وخارج البلاد حق مشروع ومهمة إنسانية”.

وبين أردوغان أن بلاده ليست بصدد “الحصول على إذن من أحد لأداء واجبات الأخوة والصداقة والإنسانية المفروضة عليها” بسبب وجودها في المنطقة منذ 100 عام، على حد قوله.

وشدد أردوغان على أن تركيا، مثل أي دولة في العالم، لديها الحق في مواصلة “كفاحها” ضد أي تهديدات تواجهها و”تجفيف” منابعها “إذا اقتضت الحاجة”.

وأشار أردوغان في تصريحاته إلى استمرار بلاده بالوقوف إلى جانب أشقائها “في السراء والضراء، من البلقان إلى تركستان ومن القوقاز إلى إفريقيا”، داعيا كل صاحب “مبدأ وشرف” إلى دعم بلاده في هذا “الكفاح” ودعم نجاح مشروعها.

وقال أردوغان موجها خطابه للدول الغربية: “لسنوات قلنا لأصدقائنا في الغرب: لا تصطفوا إلى جانب المنظمات الإرهابية، فهي مثل الأفاعي ستلدغكم يومًا ما بسبب طبيعتها، وإذا لم تطفئوا نار الإرهاب أينما ترونها ستصلكم”.

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