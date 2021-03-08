أردني يطعن طليقته بـ”مقص” داخل المحكمة بعمان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أقدم مواطن أردني على طعن طليقته بأداة حادة، داخل محكمة الرصيفة الشرعية، التابعة لمحافظة الزرقاء شمالي شرق العاصمة عمان.

وأكد مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على الجاني، فيما نُقلت طليقته إلى مستشفى الأمير فيصل لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر، أن السيدة حالتها العامة متوسطة، مشيرًا إلى فتح تحقيق في الحادثة، للوقوف على ملابسات الجريمة، والبتّ في عقوبتها.

وجاءت هذه الجريمة، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف يوم 8 آذار من كل عام.