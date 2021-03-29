أرخص بنحو 30 ألف دولار..سيارة صينية تتجاوز مبيعات تسلا

المستقلة/- تجاوزت مبيعات سيارة  “ولينغ هونغ غوانغ ميني” الكهربائية،  أكثر من 36700 سيارة كهربائية من نوع “الهاتشباك” الصغيرة ذات البابين، والتي تتسع لأربعة أشخاص فقط، خلال شهر يناير، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 21500 سيارة من طراز 3 في الشهر نفسه، وفقاً لشركة تتبع مبيعات السيارات الكهربائية EV Volumes.

كما واصلت السيارة، والتي تنتجها شركة ولينغ، التفوق على طراز تسلا 3- السيارة الأكثر مبيعا في 2020، في مبيعات فبراير في السوق الصينية .

يتم بيع سيارة هونغ غوانغ ميني، حالياً في الصين فقط، إلا أن الشركة المصنّعة للسيارة تأمل في توسيع المبيعات خارج الصين.

يتم بيع سيارة هونغ غوانغ ميني، حالياً في الصين فقط، إلا أن الشركة المصنّعة للسيارة تأمل في توسيع المبيعات خارج الصين.

تباع السيارة بأقل من 5000 دولار، مقابل 36000 دولار لسيارة تسلا 3 في الصين.

ويبلغ طول سيارة هونغ غوانغ ميني المدمجة جداً أقل من 292 سم وعرضها 150 سم، وهو ما يجعل السيارة بدون مساحة تخزين خلفية باستثناء ثني المقاعد الخلفية واستخدامها كمساحة تخزين، وهو ما يؤسس لسيارة مثالية للتنقل داخل المدن.

 

فيما تسمح بطارية السيارة للسائقين بالسفر لمسافة تصل إلى 170 كيلومتر بشحنة واحدة، بينما تصل إلى سرعة قصوى تزيد قليلاً عن 100 كيلومتر في الساعة.

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