أربيل يهزم الديوانية.. والتعادل يحسم مباراة الكهرباء ونفط البصرة

(المستقلة) فاز أربيل على الديوانية بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل نياز محمد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

بهذا الفوز رفع أربيل رصيده إلى 8 نقاط في وصافة ترتيب الدوري العراقي، فيما توقف رصيد الديوانية عند 4 نقاط في المركز الـ12.

وفي إطار الجولة ذاتها تعادل الكهرباء مع نفط البصرة بهدف لمثله، وزاخو مع النفط بنفس النتيجة.

ورفع الكهرباء رصيده إلى 5 نقاط في المركز السابع، متقدما بفارق الأهداف على النفط في المركز التاسع.

زاخو رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ11، فيما يحتل نفط البصرة المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.