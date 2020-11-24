أرامكو تكشف عن الاضرار التي تسببها تفجير الحوثي لمحطة جدة

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة/- قال مسؤول في شركة أرامكو السعودية إن محطة توزيع الوقود  التي تم استهدافها أمس واحدة من ثلاث محطات لتوزيع منتجات النفط في جدة ومكة وأبها.

كان انفجار قد تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة أمس الأثنين.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة رويترز، يمثل الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة 10% من كل الوقود المخزن، فيما لم يتأثر العملاء بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية، فيما توقف عن العمل صهريج من بين 13 صهريجا بالمنشأة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

كافة السجناء .. السعودية تصدر بالعفو عن المحكوميين بـ “الجلد التعزيري”

اخر الاخبار

الاردن : عودة التعليم في المدارس بالفصل الدراسي الثاني

اخبار مصر

طقس مصر : تحذير من موجة شتوية تبدأ من الغد وحتى نهاية الأسبوع

اخر الاخبار

علامة في الجهاز الهضمي تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة

اخر الاخبار

أرامكو تكشف عن الاضرار التي تسببها تفجير الحوثي لمحطة جدة

اخبار العراق

نائبة تشبه قانون الجرائم المعلوماتية بقانون مكافحة الارهاب

اخبار العراق

وزارة الثقافة تنتظر اجتماعاً موسعاً لتحديد العطل الرسمية لجميع العراقيين