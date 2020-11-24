أرامكو تكشف عن الاضرار التي تسببها تفجير الحوثي لمحطة جدة

المستقلة/- قال مسؤول في شركة أرامكو السعودية إن محطة توزيع الوقود التي تم استهدافها أمس واحدة من ثلاث محطات لتوزيع منتجات النفط في جدة ومكة وأبها.

كان انفجار قد تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة أمس الأثنين.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة رويترز، يمثل الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة 10% من كل الوقود المخزن، فيما لم يتأثر العملاء بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية، فيما توقف عن العمل صهريج من بين 13 صهريجا بالمنشأة.