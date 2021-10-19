أرامكو تعتزم إصدار سندات بـ 4.5 مليار دولار

FILE PHOTO: The logo of Aramco is seen as security personnel walk before the start of a press conference by Aramco at the Plaza Conference Center in Dhahran, Saudi Arabia November 3, 2019. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

المستقلة /- يعتزم مجموعة من المستثمرين في خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، لطرح سندات بمليارات الدولارات في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقًا لما نقلته “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وأشارت ثلاثة مصادر إن الكونسورتيوم، الذي تقوده شركة إي آي جي ومقرها واشنطن، قد يجمع ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار.

وبينت المصادر أن سيتي جروب وجيه بي مورجان سيكونان من بين البنوك التي تدير عملية الطرح. وسيتم استخدام الدين لإعادة تمويل قرض بنحو 10.5 مليار دولار تم الحصول عليه لتمويل الاستثمار في خط الأنابيب.
يعد صندوق طريق الحرير الصيني وصندوق الثروة السيادية في أبوظبي شركة مبادلة للاستثمار، جزءًا من الكونسورتيوم، الذي دفع 12.4 مليار دولار مقابل حصة 49% في شركة تابعة لـ”أرامكو” لديها حقوق تأجير خطوط الأنابيب. وقد تم الانتهاء من الصفقة في يونيو.

تمتلك شركة أرامكو لأنابيب النفط حقوقًا لمدة 25 عامًا من مدفوعات التعريفة الجمركية للتدفقات عبر شبكة عملاق الطاقة الحكومية.

وتبحث أكبر شركة نفط في العالم عن طرق جديدة لجمع السيولة للحفاظ على توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار واستكمال خطط استثمارية ضخمة. وعلى مدار العقد المقبل، تعمل أرامكو على تطوير حقل الجافورة للغاز الطبيعي الذي تبلغ تكلفة مشروعه عدة مليارات من الدولارات، وتوسعة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا والاستثمار في إنتاج الهيدروجين.

كما أنها تسعى لبيع حصة في خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها. وكانت شركة Brookfield Asset Management Inc ومشغل البنية التحتية للطاقة الإيطالي Snam SpA من بين الشركات التي قدمت عطاءات الجولة الأولى.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

في مشهد مؤثر .. سعودي يوزع المال في الحرم المكي

اخر الاخبار

أرامكو تعتزم إصدار سندات بـ 4.5 مليار دولار

اخر الاخبار

11 قتيلا وجريحا إثر نزاع عشائري جنوبي الناصرية

اخر الاخبار

عاجل : هزة أرضية شعر بها سكان مصر وفلسطين ولبنان

اخر الاخبار

كاظم السهر يثير الجدل بتغير ملامحه

اخر الاخبار

من هو الشخص الذي استدعت تركيا لأجله سفراء 10 دول كبرى؟

اخر الاخبار

رقم مخيف .. نصر الله يكشف عن عدد مقاتلي حزب الله

اخر الاخبار

رقم مخيف .. نصر الله يكشف عن عدد مقاتلي حزب الله

اخر الاخبار

الكويت تُسيطر على حريق مصفاة الأحمدي

اخبار الاردن

الاردن : 6 أطباء بقفص الاتهام

اخبار العراق

قتلى وجرحى في نزاع عشائري مسلح في ناحية العكيكة

اخر الاخبار

روسيا تعلق تعاملها مع حلف شمال الأطلسي

اخر الاخبار

بعد اطلالة الجونة.. شذى حسون تنشر صورا جديدة مختلفة

اخر الاخبار

64 فيلماً من 32 بلداً في قسم المسابقة الدولية بمهرجان طهران للأفلام القصيرة

اخبار العراق

احتجاز مراسل مؤسسة اعلامية داخل محطة للوقود في كركوك

اخبار العراق

الكشف عن تفاصيل غارة وادي الشاي في كركوك

اخر الاخبار

سعر ومواصفات كيا كارنفال موديل 2021 في البحرين