أرامكو تعتزم إصدار سندات بـ 4.5 مليار دولار

المستقلة /- يعتزم مجموعة من المستثمرين في خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، لطرح سندات بمليارات الدولارات في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقًا لما نقلته “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وأشارت ثلاثة مصادر إن الكونسورتيوم، الذي تقوده شركة إي آي جي ومقرها واشنطن، قد يجمع ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار.

وبينت المصادر أن سيتي جروب وجيه بي مورجان سيكونان من بين البنوك التي تدير عملية الطرح. وسيتم استخدام الدين لإعادة تمويل قرض بنحو 10.5 مليار دولار تم الحصول عليه لتمويل الاستثمار في خط الأنابيب.

يعد صندوق طريق الحرير الصيني وصندوق الثروة السيادية في أبوظبي شركة مبادلة للاستثمار، جزءًا من الكونسورتيوم، الذي دفع 12.4 مليار دولار مقابل حصة 49% في شركة تابعة لـ”أرامكو” لديها حقوق تأجير خطوط الأنابيب. وقد تم الانتهاء من الصفقة في يونيو.

تمتلك شركة أرامكو لأنابيب النفط حقوقًا لمدة 25 عامًا من مدفوعات التعريفة الجمركية للتدفقات عبر شبكة عملاق الطاقة الحكومية.

وتبحث أكبر شركة نفط في العالم عن طرق جديدة لجمع السيولة للحفاظ على توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار واستكمال خطط استثمارية ضخمة. وعلى مدار العقد المقبل، تعمل أرامكو على تطوير حقل الجافورة للغاز الطبيعي الذي تبلغ تكلفة مشروعه عدة مليارات من الدولارات، وتوسعة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا والاستثمار في إنتاج الهيدروجين.

كما أنها تسعى لبيع حصة في خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها. وكانت شركة Brookfield Asset Management Inc ومشغل البنية التحتية للطاقة الإيطالي Snam SpA من بين الشركات التي قدمت عطاءات الجولة الأولى.