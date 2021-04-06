“أخطأت التقدير” أصالة تعتذر لـ أنغام وأولادها وتنتظر ردها

المستقلة/- منى شعلان/وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة اعتذار إلى الفنانة المصرية أنغام وذلك بعد عامين من الخلافات والقطيعة بينهما.

حيث نشرت أصالة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورة لأنغام مع أبنائها، وعلقت قائلة: ” بدون مقدمات بدي قدّم إعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عن ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار..
لو شو ما كان رد نغومه أنا بقبل وبقدر.. وكان المفروض نكون بكل الظروف شو ما كانت سند لبعض.. كتير ارتحت تجرأت وعملت شي بدي أعمله من مده”.

جدير بالذكر، أن مشكلة أصالة وأنغام بدأت حينما تزوجت أنغام من الموزع أحمد إبراهيم زوج ابن شقيقة المخرج طارق العريان، الذي كان زوج الفنانة أصالة نصري، وفتحت المطربة السورية النار آنذاك على الفنانة أنغام، واتهمتها بخطف زوج قريب زوجها على الملأ، وحذفت كل منهما حسابات الآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السعودية تشهد تسجيل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا منذ 7 أشهر

اخبار مصر

 شكري: مصر لديها سيناريوهات إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

اخبار العراق

تقسيم الدوري العراقي للشباب إلى مجموعتين

رياضية

مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع دي خيا

اخر الاخبار

وفاة الفنان المصري سيد عثمان

اخر الاخبار

خسائر بمليون جنيه.. تفاصيل إغلاق كافية حسن شاكوش بعد إخلاء سبيله

اخبار مصر

الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة

اخبار مصر

الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة

عربي

مصر تكشف عن موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات

رياضية

كورونا يضرب ريال مدريد قبل لقاء ليفربول

اخبار العراق

قائد فيلق القدس يصل بغداد ويعقد اجتماعات مع قادة الفصائل المسلحة

اخر الاخبار

السودان: هناك خلاف كبير في مفاوضات سد النهضة لهذا السبب

اخر الاخبار

السودان.. ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات القبلية في دارفور

اخر الاخبار

محمد بن زايد يعلن عن بدء التشغيل التجاري لمحطات براكة للطاقة النووية

رياضية

تحكيم عربي لمباراتي القوة الجوية والزوراء في دوري أبطال آسيا

رياضية

تحديد الملاعب الرئيسية لبطولة “خليجي 25”

اخبار السعودية

السعودية تكشف حقيقة طلبها الإفراج عن باسم عوض الله