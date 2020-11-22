أحمد فهمي يطرح أول أغنية خليجية بمشاركة بدر الشعيبي ( فيديو)

المستقلة/ منى شعلان/ طرح الفنان المصري أحمد فهمي ، أول أغنية له باللهجة الخليجية بعنوان “وحق الله” على طريقة الفيديو كليب ، بمشاركة الفنان الكويتي بدر الشعيبي، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الشهير “يوتيوب”.

أغنية وحق الله ، من كلمات وألحان بشار الشطي، وتوزيع علي المتروك، مكس وماستر صهيب العوضي، إنتاج شركه بالمخبه.

وتقول كلمات الأغنية: “وحق الله أنا لايمكن أنه انساه أنا قلبي وحياتو معاه، واحبو وحق الله وحق الله أنا من دونو ما اقدر أنا فبعادو اناثر واحبه وحق الله اهواه.. وأنا شوقي له كلي له روحي له ولا اقدر ابد انساه لا”.

وفى سياق آخر قد طرح بدر الشعيبى ، الأسبوع الماضي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان “شكاشة” على قناته الرسمية بموقع يوتيوب ، والأغنية من كلمات على بوغيث وتلحين عبد العزيز لويس وتوزيع طلال العيدان.

وتعد “شكاكة” هى الأغنية الثالثة الذى يطرحها بدر الشعيبى من ألبومه الجديد “بالعربى”، بعد أغنيتى “بالعربى” و”أنا وياه” ، و يضم الألبوم 9 أغنيات، ليتبقى 6 أغنيات سيتم طرحها الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يذكر أن آخر أعمال الفنان المصري أحمد فهمي مسلسل “أسود فاتح” ، وتم عرضه مؤخراً عبر منصة شاهد ، والمسلسل بطولة كل من هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين ، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.