أحمد زكي .. جوجل يحتفل بالذكرى 71 لميلاد النمر الاسود

المستقلة /- بدأ أحمد زكي ، مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة فى المسرحية الكوميدية “العيال كبرت” عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيونى مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين فى مسلسل الأيام.

ولد في مدينة الزقازيق، وكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفي بعد ولادته، تزوجت أمه بعد وفاة زوجها، فربّاه جده، حصل على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، حيث شجعه ناظر المدرسة الذي كان يحب المسرح، وفي حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة، وقابلوه، ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وأثناء دراسته بالمعهد، عمل في مسرحية “هالوا شلبي”. تخرج من المعهد عام 1973.

وكان الأول على دفعته، عمل في المسرح في أعمال ناجحة جماهيرياً مثل مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن والعيال كبرت، وفي التلفاز لمع في مسلسل “الأيام” ومسلسل “هو وهي”، وفيلم “أنا لا أكذب ولكني أتجمل”، وغيرها العديد من الأفلام التي حصل منها على جوائز عديدة. تزوج من الممثلة الراحلة هالة فؤاد، وأنجب منها ابنه الوحيد هيثم.

أول أفلامه كان “أبناء الصمت” عام 1974، وفى عام 1980 كان قد مثّل ستة أفلامٍ بما فيها “الإسكندرية ليه؟” وهو من إخراج المخرج العبقرى يوسف شاهين، وتُقدّر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.

ويعتبر الفنان الراحل أحمد زكي، ثالث أكثر الممثلين فى قائمة أفضل 100 فيلم مصرى عام 1996 حيث شملت القائمة 6 أفلام له، هى البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت.

حصل أحمد زكي، على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان الإسكندرية عام 1989، ومهرجان القاهرة السينمائى عام 1990، وتوفى فى 27 مارس عام 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

تزوج من الفنانة المعتزلة الراحلة هالة فؤاد وأنجبا ابنهما الوحيد هيثم أحمد زكي الذي شارك مع والده وجسّد شخصيه عبد الحليم الشاب في فيلم حليم لكنهما انفصلا قبل وفاتها.

 

 

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