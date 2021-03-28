أحمد السعدني يتصدر التريند بسبب طليقته الراحلة

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر الفنان المصري أحمد السعدني ، محرك البحث الشهير جوجل بعدما نشر صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، تجمعه بطليقته الراحلة أمل سليمان والدة نجليه، وعلق عليها برسالة مؤثرة ، معبراً عن حزنه الشديد لفراقها، قائلاً:”سأحبك كل يوم كفريضة.. عشق لا يقبل التأجيل”.

من ناحية أخرى احتفل الفنان أحمد السعدني، بوصول عدد متابعيها على موقع الصور والفيديوهات “انستغرام”، إلى 5 ملايين متابع، موجهًا لجمهوره رسالة شكر وامتنان لدعمهم الدائم له.

وكتب السعدني، رسالة لجمهوره ، جاء فيها : “5 مليون متابع حقيقي مش مضروبين حب واهتمام مستهلوش الحقيقة ربنا يديم المحبة شكراً جداً”.

يذكر أن الفنان أحمد السعدني، يشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2021، من خلال مسلسل “كله بالحب” والعمل من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.