أحمد الجبوري “أبو مازن” يعود لخوض السباق الانتخابي و يكسب الطعن

المستقلة /- افاد مصدر مقرب من عضو مجلس النواب رئيس حزب “الجماهير” المنضوي في تحالف “العزم” أحمد عبدالله الجبوري “أبو مازن” يوم الأربعاء أن الأخير سيخوض التنافس على الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل بعد كسبه دعوى الطعن في قرار إستبعاده.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن (أبو مازن) كسب الطعن المقدم من قبله بخصوص استبعاده من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيعود الى خوض التنافس الانتخابي، وفق قرار قضائي صدر حديثا.

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