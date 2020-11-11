أحدث ظهور لـ أنجلينا جولي مع ابنتها الصغرى – صور

المستقلة /- في أحدث ظهور لهما، تشاركت نجمة هوليوود الحاصلة على جائزة الأوسكار «أنجلينا جولي» نزهة قصيرة ومشروبين، مع ابنتها الصغرى “فيفيان” في ستارباكس بـ لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحرصت سفيرة الإنسانية، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي البالغة من العمر 45 عامًا، وطفلتها الفرنسية البالغة من العمر 12 عامًا على حماية نفسيهما والآخرين من فيروس كورونا من خلال ارتداء الأقنعة.

وفي الصور احتضنت فيفيان والدتها أثناء سيرهما معًا في نزهة قصيرة، مع التزامهما بالإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات، حيث أقر حاكم لوس أنجلوس جافين نيوسوم أن الأقنعة وأغطية الوجه إلزامية خلال جميع الجولات العامة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد، مع وجود أكثر من 323 ألف حالة إصابة مؤكدة في لوس أنجلوس مما أدى إلى 7177 حالة وفاة حتى يوم الثلاثاء الماضي وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وقد بدت أنجلينا أنيقة في معطف كلاسيكي من ماركة Louis Vuitton فوق فستان أسود وأحذية من ماركةValentino Garavani ‘VLogo Signature’ بقيمة 675 دولارًا، فيما ارتدت فيفيان سترة رمادية وشورت مموه.

ولا تزال أنجلينا تظهر مع زوجها «براد بيت» رغم استمرار إجراءات الطلاق، حيث صرح مصدر لصحيفة Us Weekly الشهر الماضي: “بأن براد بيت يأمل في أن يمنحه القاضي وقتًا أطول للحضانة مع الأطفال مما قد يؤدي إلى قضائهم العطلات معًا هذا العام”.