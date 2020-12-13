أثناء تشييع جنازته … سرقة منزل الإيطالي باولو روسي

أثناء تشييع جنازته ... سرقة منزل الإيطالي باولو روسي
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المستقلة … تعرض منزل اللاعب والاسطورة الايطالية الراحل باولو روسي للسرقة مساء يوم أمس السبت وذلك اثناء مراسم تشييع جنازته.

واكتشف السرقة أرملة روسي، فيدريكا كابيليتي، لدى عودتها للمنزل، وبحسب وكالة الانباء الايطالية ” أنسا”بأن هناك ساعة خاصة بروسي من بين المسروقات التي تضمنت أيضا مبلغا ماليا.

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يذكر ان الاسطورة الايطالية قد توفي يوم الخميس الماضي عن عمر 64 عاما بعد صراع مع المرض.

وتشكلت أسطورة روسي في مونديال 1982 الذي وصل إليه بعد إيقافه لمدة عامين لاتهامه بالتدخل في المراهنات.

وبعد بداية سيئة في كأس العالم، تألق في الجزء الثاني من البطولة بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة، وقاد الفريق للتتويج باللقب وحصد جائزة هداف البطولة وأفضل لاعب بالنهائيات.

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