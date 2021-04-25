أتلتيكو يخسر من بلباو ويشعل صراع الدوري الإسباني

المستقلة/- واصل أتلتيكو مدريد إرسال الهدايا لمنافسيه برشلونة وريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما عاد مجددا لنزيف النقاط، بخسارته 2-1 أمام مضيفه أتلتيك بلباو الأحد في الجولة 32 من الليجا.

وتقدم بلباو بهدف مبكر حمل توقيع أليكس بيرينجور في الدقيقة الثامنة، لكن ستيفان سافيتش أدرك التعادل لأتلتيكو في الدقيقة .77 وبينما حاول أتلتيكو تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، خطف بلباو النقاط الثلاث، بعدما سجل إينييجو مارتينيز، الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة، اشتعلت المنافسة بضراوة على اللقب، حيث تجمد رصيد أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 73 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام الريال وبرشلونة، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

برشلونة مازال يمتلك مباراة مؤجلة، ربما ستمنحه الصدارة حال فوزه بها.

في المقابل، ارتفع رصيد بلباو، الذي وضع حدا لسلسلة تعادلاته، التي استمرت طوال مبارياته الخمس الماضية بالبطولة، إلى 41 نقطة في المركز العاشر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “مبالغ صادمة” منتج شهير يكشف عن أجور فنانات الكويت

اخر الاخبار

تعرف على أبرز توقعات الفائزين بجوائز الأوسكار لعام 2021

اخر الاخبار

بالصور : مسيرات احتجاجية للمطالبة بإقالة وزير الصحة

اخر الاخبار

هل معجون الأسنان يبطل الصيام

اخر الاخبار

مقدسيون يزيلون حواجز في باب العامود

اخر الاخبار

بسبب زوجها.. حلا شيحة تسخر من تعليقات الجمهور على إنستغرام

اخر الاخبار

السيسي يعزي الرئيس العراقي برهم صالح في ضحايا حريق مستشفي ابن الخطيب

اخر الاخبار

السيسي يعزي الرئيس العراقي برهم صالح في ضحايا حريق مستشفي ابن الخطيب

اخر الاخبار

شقيق الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني

اخر الاخبار

بعد مقاضاته.. أول تعليق من محمد رمضان على اتهامه بإهانة إسماعيل ياسين

رياضية

مانشستر سيتي يتوج بطلا لكأس الرابطة على حساب توتنهام

اخبار مصر

نفذ 1070 حكم إعدام.. وفاة عشماوي مصلحة السجون المصرية

اخبار مصر

السلطات المصرية تفرج عن خمسة صيادين فلسطينيين من غزة

رياضية

الكشف عن مخطط ميسي للرحيل عن برشلونة

رياضية

يوفنتوس يضع شرطا لاستمرار بيرلو

رياضية

إقامة 5 بطولات كروية عربية في 2021

رياضية

برشلونة يهزم فياريال ويتقدم لوصافة الدوري الإسباني