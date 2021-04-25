أتلتيكو يخسر من بلباو ويشعل صراع الدوري الإسباني

المستقلة/- واصل أتلتيكو مدريد إرسال الهدايا لمنافسيه برشلونة وريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما عاد مجددا لنزيف النقاط، بخسارته 2-1 أمام مضيفه أتلتيك بلباو الأحد في الجولة 32 من الليجا.

وتقدم بلباو بهدف مبكر حمل توقيع أليكس بيرينجور في الدقيقة الثامنة، لكن ستيفان سافيتش أدرك التعادل لأتلتيكو في الدقيقة .77 وبينما حاول أتلتيكو تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، خطف بلباو النقاط الثلاث، بعدما سجل إينييجو مارتينيز، الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة، اشتعلت المنافسة بضراوة على اللقب، حيث تجمد رصيد أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 73 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام الريال وبرشلونة، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

برشلونة مازال يمتلك مباراة مؤجلة، ربما ستمنحه الصدارة حال فوزه بها.

في المقابل، ارتفع رصيد بلباو، الذي وضع حدا لسلسلة تعادلاته، التي استمرت طوال مبارياته الخمس الماضية بالبطولة، إلى 41 نقطة في المركز العاشر.