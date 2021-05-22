أتلتيكو مدريد يتوج بطلا للدوري الإسباني

المستقلة/- توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني رسميا بعد فوزه على بلد الوليد بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة 38 والأخيرة من الليجا.

تقدم أوسكار بلانو لبلد الوليد في الدقيقة 18، ثم تعادل أنخيل كوريا لأتلتيكو بالدقيقة 57، وأضاف لويس سواريز الهدف الثاني للروخيبلانكوس بالدقيقة 67.

وبهذا الانتصار، أنهى الأتليتي الدوري الإسباني متصدرا للبطولة برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد (84 نقطة)، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 31 نقطة بالمركز الـ 19 وقبل الأخير.

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