أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي أتلتيكو مدريد مع تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد تشيلسي

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

التشكيل المتوقع للمباراة