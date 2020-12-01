أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونيخ.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

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(المستقلة) يحل بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ، حامل اللقب، ضمن تأهله في صدارة المجموعة الأولى، بعدما جمع 12 نقطة من 4 انتصارات، محققا العلامة الكاملة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد وصافة الترتيب بـ5 نقاط، ويسعى لنيل البطاقة الثانية للتأهل إلى دور الـ16.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

وتذاع مباراة أتلتيكو والبايرن على قناة BeIN HD 3، بتعليق المصري أحمد الطيب.

تشكيل أتلتيكو المتوقع

حارس المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: تريبيير – سافيتش – خيمينيز – لودي

خط الوسط: يورينتي – كوكي – ساؤول – كاراسكو

خط الهجوم: كوريا – فيليكس

تشكيل بايرن المتوقع

حارس المرمى: نوير

خط الدفاع: بافارد – سولي – ألابا – هيرنانديز

خط الوسط: خافي مارتينيز – ساني – مولر – جمال موسيالا – دوجلاس كوستا

خط الهجوم: تشوبو موتينج

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